Løjet coronaramt

Den tidligere FCM-stjerne Sylvester Igboun er ikke coronaramt.

Det fastslår agenten Allan Bak.

En tweet fra Russian Football News kan ellers fortælle 'nyheden', men det passer altså ikke.

Efter at have fået et 'positiv' svar er Sylvester Igboun blevet testet igen og efterfølgende frikendt, så han træner igen for fuld kraft.

Telefonen har ellers kimet hos agenten, som har haft travlt med at berolige de mange, som med rette har været bekymret ud fra rapporterne om udbredelsen af covid-19 i Rusland.

Sylvester Igboun er i denne sæson udlånt fra Uta nær Uralbjergene til Dinamo Moskva, og det er ifølge Allan Bak planen, at Moskva-klubben vil udnytte en option og købe den målfarlige FCM-spiller i næste transfervindue for 3,5 millioner euro, godt 30 millioner kroner.

Det er et beløb, som er væsentligt højere, end hvad FCM i sin tid fik for Sylvester Igboun, som blev solgt for godt ni millioner kroner til Uta.

Her har han været en succes og scoret masser af mål, i alt 25.

- Hvis Dinamo Moskva skulle ombestenmme sig, skal Sylvester Igboun sælges videre, siger Allan Bak.

- Han skal ikke tilbage til Uta.

- Det ligger fast.

- Der er interesse fra andre russiske klubber, men også andre lande.

- Så det skal nok lykkes at finde en klub, mener Allan Bak.

Se også: FCM-stjerne snydt for klubskifte: Jeg må prøve at forstå det

Se også: Midt i en krisetid: Millionhjælp til klubberne

FCM's afrikanske eventyr: Millionsalg, sosu-hjælper og finsk fjerde division