Lønnen udebliver: - Superirriterende

Det går ganske glimrende inde på banen.

Mikkel Rygaard har spillet 11 af 13 kampe i denne sæson for LKS Lodz i den næstbedste polske række.

Hele belønningen for anstrengelserne er dog ikke kommet i hverken danske kroner, polske zloty eller euro.

- Jeg mangler stadig to måneders løn, lidt bonusser og en sign on-fee, så det er da lidt penge, jeg mangler, vil jeg sige, så det er da også superirriterende, siger den 30-årige dansker i Discovery-programmet 'Start11'eren'.

I Danmark var Rygaard vant til, at lønnen kom til tiden, fortæller han. Sådan har det ikke helt været for ham i Polen. Foto: Jens Dresling

Offensivspilleren siger, at det påvirker ham, at han ikke ved, hvornår han får løn.

Når lønnen så endelig kommer, er det ikke altid på samme dato i måneden. Rygaard må derfor holde sig opdateret ved at tjekke sin netbank.

FCN ikke betalt til tiden

Også FC Nordsjælland, der solgte den danske spiller i starten af året, til den polske klub, har ikke modtaget sine penge for transferen til tiden.

Det fortalte Farum-klubbens bestyrelsesformand, Jan Laursen, til det polske medie Sportowe Fakty tidligere i oktober.

- Vi har ikke modtaget betalingen, selvom der er gået ni måneder siden overførselsdatoen, der var aftalt mellem klubberne. Selvom vi allerede har udskudt det på anmodning af den polske klub, har vi stadig ikke modtaget pengene.

- Det er frustrerende og uacceptabelt for en professionel klub. Vi er ikke vant til sådanne standarder, sagde Jan Laursen.

Tidligere på måneden forklarede Jan Laursen, at Nordsjælland ikke har modtaget sin transfersum. Foto: Mik Eskestad

LKS Lodz skriver fredag på sin hjemmeside, at aktionærer på en ekstraordinær generalforsamling torsdag har besluttet at udvide aktiekapitalen med næsten ni millioner polske zloty - svarende til godt 14 millioner danske kroner.

Ekstra Bladet har kontaktet LKS Lodz for en kommentar. Klubben er endnu ikke vendt tilbage.

Ekstra Bladet har kontaktet Jan Laursen for at høre, om FC Nordsjælland har fået at vide, hvornår de modtager pengene for Rygaard-salget. Han er endnu ikke vendt tilbage.