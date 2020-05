Lover dansk EM-fest: Vil vædde en million

Aleksander Ceferin er sikker på, at fodbold snart bliver spillet med tilskuere – og kommer med et par stikpiller til Gianni Infantino

Hvis Aleksander Ceferin ud over evnen til at trone øverst i det europæiske fodboldhierarki virkelig også ejer spåmandens skråsikkerhed, så behøver DBU og København ikke frygte for afviklingen af de fire kampe ved næste års EM i fodbold.

The Guardian har interviewet UEFA-bossen og spurgt: Ville du vædde en miollion dollars på, at Euro 2020 bliver afviklet i 2021?

- Ja, det ville jeg ... Jeg ved ikke, hvorfor det ikke skulle ske. Jeg tror ikke, denne virus varer for evigt. Jeg tror, situationen vil ændre sig hurtigere, end mange tror.

Så må man jo bare håbe, sloveneren har bund i andet end håbet om, at det kommer til at gå sådan. OL-arrangørerne i Tokyo har i hvert fald ved flere lejligheder ventileret frygten for, at coronavirussen stadig kan udgøre en trussel også om et år.

- Jeg er en optimistisk person. Jeg kan ikke lide disse profetier om, at vi er tvunget til at vente på en anden, en tredje og en femte bølge af corona. Mennesker, du kender, skal dø på et tidspunkt. Men skal du bekymre dig i dag? Det synes jeg ikke, siger Aleksander Ceferin til den britiske avis.

UEFA-boss Aleksander Ceferin er overbevist om, at det danske landshold kommer til at spille hjemmekampe til en EM-slutrunde foran tilskuere næste sommer. Foto: Jan Sommer

Og ikke noget med fodbold uden tilskuere, når vi kommer så vidt, siger UEFA-præsidenten:

- Vi er klar, og vi vil følge myndighedernes anbefalinger, men jeg er personligt helt sikker på, at god, gammeldags fodbold med fans kommer tilbage meget hurtigt.

Den kan han så lige tage med Mette Frederiksen ved lejlighed ...

To magtfulde fodboldbosser til den seneste FIFA-kongres, hvor Gianni Infantion (tv) blev genvalgt. Aleksander Ceferin ønskede høfligt til lykke, men ellers taler de to ikke voldsomt meget sammen. Foto: Lars Poulsen/ritzau Scanpix

Aleksander Ceferin bliver også frittet om FIFA’s udsatte VM for klubhold, som han tidligere på året mente kunne betyde døden for fodbold.

- Det, jeg mente med dét, handlede mest om måden, hvorpå det blev præsenteret, som om en fond ville købe slutrunden og sælge den. Vi havde ikke mere information end det, og selv nu har vi ikke mere. Så vidt jeg ved, er fonden væk, og for at være ærlig, aner jeg ikke i hvilken retning, ideen går nu, siger Aleksander Ceferin og tilføjer:

- Jeg tror ikke, der er grund til bekymring lige nu.

Imens har Manchester City erklæret UEFA krig og opstillet en hær af højt gagerede advokater for at få omstødt klubbens to års udelukkelse fra Champions League. Appellen kører ved CAS i starten af juni.

Det hvepsebo ønsker Aleksander Ceferin ikke at stikke næven i lige nu.

- Hør her. Beslutningen blev truffet, og nu er det op til CAS at afgøre. Det er helt afgjort alt, jeg kan sige, konstaterer Aleksander Ceferin. (Det svævende svar er længere – men det er essensen!)

Opsigtsvækkende Superliga-melding

Han er til gengæld mere klar i spyttet, når det gælder FIFA-præsident Gianni Infantinos udtalelser om, at coronakrisen var chancen for at reorganisere og reducere mængden af fodbold.

- Jeg forsøgte at finde ud af, hvad han mente med det, for det er virkelig mærkeligt, at han på den ene side vil reducere mængden af fodbold, og på den anden foreslår han en ny turnering, VM for klubhold. Er det at reducere mængden af fodbold?

Har du diskuteret det med Infantino?

- Nej, jeg har ikke haft muligheden. Vi har ikke talt meget sammen under krisen… Men når tiden er inde, så vil vi diskutere det.

