Lukker dørene: Belgien forbyder tilskuere til fodboldkampe

Der er meget på spil, når den sidste spillerunde af grundspillet i den belgiske Jupiler League spilles i weekenden, men de afgørende kampe bliver uden tilskuere.

Som i flere andre lande har den belgiske liga besluttet sig for at indføre tilskuerforbud i et forsøg på at undgå spredningen af covid-19. Det bekræfter ligaen i en pressemeddelelse.

- Det er ikke en nem beslutning overfor både klubber og fans at spille de sidste kampe i den ordinære sæson på i tomme stadioner, men i den nuværende situation skal vi tage vores ansvar over for vores fans, vores hold og vores samfund. I disse tider kommer sundhed i første række, lyder det fra ligaens talsmand, Stijn van Bever.

Samtidig har det belgiske fodboldforbund, KBVB, besluttet, at pokalfinalen mellem Club Brügge og Antwerp udskydes. Den skulle oprindeligt være spillet den 22. marts, og der er ikke fundet en ny dato. Alle ungdoms- og amatørkampe er også blevet aflyst.

Der er flere danskere i belgisk fodbold, som altså nu skal spille for tomme tribuner. Blandt andet spiller Joakim Mæhle i Genk og Andrew Hjulsager i Oostende, mens Jess Thorup er cheftræner for Gent.



