Luksus til 165 millioner: Kig ind i Beckhams bolig

1 af 7 David Beckham har investeret 165 millioner kroner for at få fingre i en penthouselejlighed i byggeriet One Thousand Museum i Miami. Billederne er fra bygningen, der tæller luksuriøse tilbud, som beboerne kan benytte sig af. Det vides altså ikke, om nogle af de respektive fotos er inde fra selve Beckhams lejlighed. Foto: Lifestyle Production Group

2 af 7 David Beckham har investeret 165 millioner kroner for at få fingre i en penthouselejlighed i byggeriet One Thousand Museum i Miami. Billederne er fra bygningen, der tæller luksuriøse tilbud, som beboerne kan benytte sig af. Det vides altså ikke, om nogle af de respektive fotos er inde fra selve Beckhams lejlighed. Foto: Lifestyle Production Group

3 af 7 David Beckham har investeret 165 millioner kroner for at få fingre i en penthouselejlighed i byggeriet One Thousand Museum i Miami. Billederne er fra bygningen, der tæller luksuriøse tilbud, som beboerne kan benytte sig af. Det vides altså ikke, om nogle af de respektive fotos er inde fra selve Beckhams lejlighed. Foto: Lifestyle Production Group

4 af 7 David Beckham har investeret 165 millioner kroner for at få fingre i en penthouselejlighed i byggeriet One Thousand Museum i Miami. Billederne er fra bygningen, der tæller luksuriøse tilbud, som beboerne kan benytte sig af. Det vides altså ikke, om nogle af de respektive fotos er inde fra selve Beckhams lejlighed. Foto: Lifestyle Production Group

5 af 7 David Beckham har investeret 165 millioner kroner for at få fingre i en penthouselejlighed i byggeriet One Thousand Museum i Miami. Billederne er fra bygningen, der tæller luksuriøse tilbud, som beboerne kan benytte sig af. Det vides altså ikke, om nogle af de respektive fotos er inde fra selve Beckhams lejlighed. Foto: Lifestyle Production Group

6 af 7 David Beckham har investeret 165 millioner kroner for at få fingre i en penthouselejlighed i byggeriet One Thousand Museum i Miami. Billederne er fra bygningen, der tæller luksuriøse tilbud, som beboerne kan benytte sig af. Det vides altså ikke, om nogle af de respektive fotos er inde fra selve Beckhams lejlighed. Foto: Lifestyle Production Group