Måske smutter Messi

Massimo Moratti, præsident i Inter, kom forleden med en ganske markant udmelding, da han sagde, at det er en mulighed, at Lionel Messi skifter til klubben.

Det kan blive aktuelt, fordi catalanerne så gerne vil have fingrene i Lautaro Martínez, men klubbens tidligere stjerne, Rivaldo, lader sig ikke snyde af Morattis udtalelser. Det er snarere propaganda, lyder det fra brasilianeren.

Han forudser til gengæld, at Kina eller USA kan blive aktuelt for Messi.

- Inters præsident, Massimo Moratti, sagde i denne uge, at han kunne få Lionel Messi til klubben og genoptage hans personlige rivalisering med Cristiano Ronaldo i Italien, men som jeg har sagt tidligere, tror jeg ikke, at argentineren vil forlade Barcelona for nogen anden europæisk klub, siger han til Betfair og tilføjer:

- Jeg synes ikke, at han har nogen grund til at forlade Spanien, men hvis det sker en dag, kunne han skifte til en klub fra Kina eller MLS. Men først når han stopper med at blive så afgørende for det catalanske hold.

- Selv om et skifte til Inter kan være økonomisk tiltrækkende, forventer jeg ikke, at det vil være nok til at overbevise ham, og jeg tror, at det i højere grad er propaganda fra Inters præsident end en reel mulighed i det næste transfervindue.

Rivaldo selv afsluttede selv karrieren i hjemlandet Brasilien.

