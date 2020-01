Makienok afslog Superliga-tilbud

Efter ugers spekulationer om hvor Simon Makienok skulle fortsætte karrieren, kunne tyske Dynamo Dresden onsdag præsentere angriberen som deres sjette indkøb i rækken i dette transfervindue.

De var dog ikke ene bejler til den store, blonde angriber.

Simon Makienok havde nemlig ifølge Ekstra Bladets oplysninger et tilbud fra SønderjyskE.

Tilbuddet skulle være et ganske udmærket et af slagsen, men det var alligevel ikke nok til at overbevise den tidligere Brøndby-topscorer om at vende hjem til Superligaen.

OB gaflede tidligere på måneden SønderjyskEs Mart Lieder fra sommeren 2020, men de kunne tirsdag fortælle, at de havde købt angriberen fri med omgående virkning.

Den anden vej ryger 30-årige Anders K. Jacobsen, der har fået ophævet sin kontrakt i OB, men Haderslev-klubben forsøgte i første omgang at få angriberkabalen op ved at tilbyde Makienok en aftale.

Simon Makienok gjorde i november comeback efter et års skadespause. Her skulle han bruge tre minutter på banen, inden han scorede sit første ligamål i næsten tre år.

En stor forløsning for den danske angriber, der efter kampen havde svært ved at holde tårerne tilbage.

I Dynamo Dresden håber man utvivlsomt, at 29-årige Simon Makienok vil få mange flere mål at blive rørt over i foråret.

Klubben kæmper nemlig for livet i den næstbedste tyske række, hvor de lige nu befinder sig på tabellens sidsteplads.

- Jeg tror på, at jeg kan bidrage med mine evner og være med til at sørge for en succesfuld anden halvdel af sæsonen, hvor vi efter en hård fight vil kunne nå vores mål, lød det onsdag fra Makienok.

