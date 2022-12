Manden med metalspanden fanget

To unge mænd er blevet udelukket på livstid efter skandaløse scener lørdag i australsk fodbold

Det så frygteligt ud.

Efter 21 minutter af lørdagens lokalderby i Australien mellem de to Melbourne-klubber City og Victory stormede udefans banen, og Melbourne Citys målmand Tom Glover fik en metalspand i hovedet.

Kampen blev herefter afbrudt.

Tirsdag har to mænd fået udstedt livstidskarantæne fra alle fodboldrelaterede aktiviteter, der er en del organiseret af Australiens Fodboldforbund. Det gælder flere australske ligaer, pokalturneringen samt landskampe.

Den ene mand, der er blevet kendt som 'Bucket Man', er blevet sigtet af Victoria Police for at have ramt Glover med metalspanden, hvor der var sand i.

Politiet gik på banen for at fange uromagerne. Foto: Darrian Traynor/Getty Images

- Handlingerne fra disse to og andre, der er af interesse for os, er fuldstændig uacceptable, og disse mennesker og deres adfærd vil aldrig være velkomne, siger chefen for Australiens Fodboldforbund, James Johnson, ifølge australske Sky News.

I begyndelsen af kampen kastede fans pyroteknik på banen. Melbourne Citys målmand kastede efterfølgende et nødblus retur, og så eskalerede situationen fuldstændig.

Metalspandene med sand bruges ofte til at lægge pyroteknik og nødblus ned i, når de skal slukkes af kontrollørerne.

I 2019 blev en metalspand også kastet på banen i Superliga-kampen mellem Vejle og AGF.