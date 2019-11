Maradona færdig i endnu et trænerjob

Fodboldlegenden Diego Maradona er fortid i den argentinske klub Gimnasia, mindre end tre måneder efter at han tog over som cheftræner.

Den argentinske troldmand har Maradona sagt op og har dermed stået i spidsen for klubben for sidste gang.

- Maradona er ikke længere Gimnasia-træner.

- Han sagde, at han var der for at lægge på - ikke for at trække fra, siger klubbens præsident, Gabriel Pellegrino, til radiostationen La Red.

Maradona ville angiveligt kun fortsætte, hvis Gabriel Pellegrino også fortsatte på sin post efter det forestående præsidentvalg, men Pellegrino trak sig, efter at et valgforbund ikke kunn lade sig gøre.

Tidligt i september præsenterede Gimnasia den tidligere stjernespiller som ny cheftræner for resten af sæsonen. På det tidspunkt lå holdet på sidstepladsen i den argentinske liga.

Siden er holdet fra La Plata kravlet op på 22.-pladsen i ligaen, der rummer 24 hold. Efter en sløj stime har Gimnasia vundet tre af sine seneste fem kampe og slog i forrige weekend nedrykningskonkurrenterne fra Aldosivi med 3-0.

Men nu må holdet tilsyneladende klare sig uden 59-årige Maradona på sidelinjen.

Maradona, der anses som en af verdens bedste fodboldspillere gennem tiderne, har tidligere været træner for det argentinske landshold og klubberne Al-Wasl FC og Fujairah FC i De Forenede Arabiske Emirater.

Han stod senest i spidsen for den mexicanske 2. divisionsklub Dorados de Sinaloa.

Som aktiv havde Maradona stor succes i europæiske storklubber som Napoli og FC Barcelona, og med det argentinske landshold vandt han VM i 1986.

Se også: Ronaldo lover: Slår vild rekord

Se også: Albansk fan-hævn: Ødelægger fransk nationalmelodi

Se også: Åge over alle: De toppede og floppede i EM-kvalen