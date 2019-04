Maradona i modvind: Roser diktator og sviner Trump

Det mexicanske fodboldforbund har åbnet en sag imod Diego Maradona, efter at den lille argentiner i weekenden igen kom med kontroversielle, politiske udmeldinger

Diplomati har aldrig rigtig været Diego Maradonas force.

Den iltre argentiner siger som regel, hvad han mener - og det har nu bragt ham i modvind i Mexico, hvor han er træner for 2. divisionsklubben Dorados de Sinaloa.

I søndags vandt holdet 3-2 over Tampico Madero, og det fik Maradona helt op at ringe.

- Jeg dedikerer denne sejr til Nicolás Maduro og alle de lidende venezuelanere, sagde Diego Maradona om den meget kontroversielle præsident i Venezuela.

Maduro, der bliver beskrevet som en diktator, har i starten af året været involveret i en magtkamp med oppositionslederen Juan Guaidó, der udråbte sig selv til præsident i et forsøg på at gennemtvinge mere demokratiske tilstande i det kriseramte land.

Trænergerningen i Mexico lader ikke til at tage så hårdt på Diego Maradona, der dog til gengæld selv stadig er skarp i replikken. Foto: Henry Romero/Reuters/Ritzau Scanpix

Men Maradona stoppede ikke der. For USA og præsident Donald Trump, der har erklæret støtte til og anerkendt Guaidó som præsident, fik også et skud for boven.

- Disse yankees, verdens sheriffer, tror, at bare fordi de har verdens største bombe, så kan de styre os alle. Men nej, ikke os. Den marionetdukke, der er deres præsident, kan ikke købe os, sagde Maradona.

Den slags gider det mexicanske fodboldforbund ikke at høre på, og det har derfor åbnet en disciplinærsag mod Maradona, der har forbrudt sig imod paragraf 6, 7, 10 og 11 i forbundets etiske kodeks, der omhandler neutralitet i religiøse og politiske spørgsmål.

Argentineren, der af mange betragtes som den bedste fodboldspiller gennem tiderne, har tidligere erkendt sin sympati over for andre venstreorienterede ledere som Fidel Castro, som han flere gange omtalte som sin 'anden far'.

Se også: Fodbold-legende udskrevet efter kæmpe chok

Fodboldlegenden Pelé er indlagt med høj feber

I spil til Brøndby-job: Nu er de spottet i Belgien