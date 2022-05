Maradona-trøje slår alle rekorder

7.142.500 pund. Eller godt 63 millioner kroner.

Så meget måtte køberen punge ud for den afdøde fodboldstjerne Diego Maradonas trøje fra VM-kvartfinalen i 1986.

Trøjen blev onsdag afsat gennem auktionshuset Sothesby, og købesummen er den højeste, der nogensinde er betalt for et sportsobjekt på en auktion, oplyser Sothesby ifølge Sky Sports.

Maradona spillede med trøjen, da han sammen med det argentinske landshold besejrede England med 2-1 ved VM i Mexico.

I den kamp scorede han begge argentinske mål, som siden er blevet nogle af de mest berømte scoringer i fodboldens historie.

Det første mål scorede han med hånden og sagde efterfølgende, at det var 'Guds hånd', der havde sendt bolden i mål bag den engelske målmand Peter Shilton.

Kort efter gjorde han det til 2-0 efter et spektakulært sololøb fra egen banehalvdel. Scoringen er almindeligt anerkendt som et af de bedste nogensinde ved et VM.

Det er den tidligere engelske landsholdsspiller Steve Hodge, der har sat trøjen til salg. Hodge byttede trøje med den argentinske legende efter kampen.

Efter at trøjen blev sat på auktion, hævdede Maradonas datter, at det slet ikke var den, hendes afdøde far havde båret, da han scorede de to mål.

Ifølge Dalma Maradona spillede han med to forskellige trøjer i kampen. Den, som Steve Hodge fik fingrene i, var den, som Maradona havde på i første halvleg, mens begge de berømte scoringer faldt efter pausen.

Diego Maradona døde i november 2020 af et hjerteanfald efter at have kæmpet med helbredsproblemer i en årrække.