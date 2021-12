Maradonas ejendele kommer på auktion

Luksusbiler, cubanske cigarer og en villa er blandt de ting, som søndag bliver solgt på en auktion over ejendele, der tidligere tilhørte den afdøde fodboldstjerne Diego Maradona.

Auktionen omfatter 87 katalognumre, som er vurderet til mellem 50 dollar og 900.000 dollar.

De mest personlige genstande fra Maradonas karriere som en af verdens bedste fodboldspillere er ikke del af auktionen.

Det oplyser Adrian Mercado, der organiserer salget.

- De mest emotionelle genstande med store minder beholder familien, siger han.

Villaen, som bliver bortauktioneret, forærede Maradona til sine forældre i 1980'erne, da han spillede for det argentinske storhold Boca Juniors i hovedstaden Buenos Aires.

Forældrene boede i villaen frem til Maradonas død i november 2020. Minimumsbuddet er sat til 900.000 dollar.

To BMW-biler fra 2017 og 2016 er vurderet til henholdsvis 225.000 dollar og 165.000 dollar, mens en ferielejlighed i turistbyen Mar del Plata, cirka 400 kilometer syd for Buenos Aires, bliver udbudt til en mindstepris på 65.000 dollar.

Maradona opbyggede gennem årene et nært forhold til Cubas karismatiske revolutionsleder, den ligeledes afdøde Fidel Castro.

Men et håndskrevet brev fra Castro har Maradonas familie besluttet ikke at sætte til salg til trods for tidligere forlydender om det modsatte.

Et fotografi af de to latinamerikanske personligheder indgår derimod i salgskataloget. Det er vurderet til 400 dollar. En kasse med cubanske cigarer er sat til 300 dollar.

Salget sker i henhold til en aftale mellem de argentinske myndigheder og arvingerne til boet efter VM-vinderen fra 1986.

Pengene fra auktionen vil gå til at betale boets gæld og udgifter. Maradonas arvinger modtager ikke noget.

Auktionen afvikles virtuelt fra Buenos Aires søndag formiddag lokal tid.