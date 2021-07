Marcusmania: Vi vil heller ikke undskylde

Hærværk på et gavlportræt af Marcus Rashford og hans følelelsesladede tweet fik hans bysbørn til samle sig og messe hans budskab om aldrig at undskylde sin race

Mandag aften sendte Marcus Rashford et særdeles følelsesladet tweet ud til sine 4,7 millioner følgere. Om sit brændte straffespark og følelsen af at have svigtet men ikke mindst om at nægte at undskylde, hvem han er.

Det sidste havde direkte adresse til den racisme, som han og de to andre uheldige skytter af mørk hudfarve, Bukayo Saka og Jadon Sancho, har været udsat for efter Englands tabte EM-finale.

Ydermere havde racister lavet hærværk på et stort gavlportræt af Manchester United-spilleren på Coffee House Café off Copson Street i den knap så velhavende bydel, Withington

Det blev så mødestedet tirsdag for en lang række af Rashfords bysbørn, der forguder den 23-årige fodboldspiller for hans kamp for blandt andet at skaffe mad til fattige børn, og som havde dækket de værste skader med kærlige beskeder, mens kunstneren med kaldenavnet AKSE_P19 begyndte at rense og restaurere sit værk.

-Jeg var meget oprevet, da jeg fandt ud af, hvad der var sket, især når man tænker på, hvad denne gavl repræsenterer, sagde han til Manchester Evening News.

- Derfor var jeg heller ikke i tvivl om, at jeg ville i gang med arbejdet så hurtigt som muligt. Det her lokalsamfund samler sig, folk viser deres støtte, og det er ret utroligt. Du kan virkelig mærke ånden her. Og det er egentlig hovedbudskabet.

Også mange børn besøgte tirsdag gavlmaleriet for at vise deres støtte til deres helt med nummer 10. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Grupper af skolebørn mødte frem, ligesom forældre kom til stede med deres børn. Flere skrev beskeder, som de fæstnede på væggen.

Demostranterne mødtes under plakater med det velkendte slogan ‘black lives matter’ og tog Rashford på ordet:

’Vi vel aldrig undskylde for at være sorte’, lød det fra en taler, der høstede anerkendende bifald.

Og de fik da også alle sammen anerkendelse fra deres store forbillede på Twitter.

’Overvældende. Taknemmelig. Tabt for ord’, skriver Marcus Rashford.

Han kommer i øvrigt næppe på banen for sin klub foreløbig, fordi han netop har besluttet at lade sig operere i skulderen. Det betyder formentlig en to måneder lang pause, skriver engelske medier tirsdag aften.