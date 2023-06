Mareridtsdebut for Jens Berthel Askou

Jens Berthel Askou sagde lørdag, at han var fuldstændig blæst bagover af antallet af IFK Göteborg-fans, som dukkede op til træning for at støtte holdet.

Søndag kunne Askous tropper dog ikke leve op til fansenes store støtte, da danskerens første kamp i spidsen for klubben endte med et 2-0-nederlag til IK Sirius.

Dermed fik Askou den værst tænkelige start på det nye job, hvor han er valgt som manden, der skal redde IFK Göteborg fra nedrykning. Den mission kan godt se vanskelig ud, for klubben er tredjesidst i Allsvenskan med kun syv point efter de første 12 kampe. Det er ifølge Aftonbladet holdets dårligste præstastion nogensinde efter 12 spillerunder.

Efter kampen var Jens Berthel Askou også særdeles skuffet.

- I anden halvleg mangler vi energi og kvalitet. Vi er et svært sted lige nu, men der er ikke tid til at have ondt af os selv. Vi har meget arbejde foran os, siger Askou.

IFK Göteborg er lige nu foran AIK, som også har syv point, men en dårligere målscore. Derfor er Göteborg placeret på den plads, som lige nu sender dem i en playoff-kamp om en plads i Allsvenskan til næste sæson.

Lige nu har klubben fire point op til Degerfors på den rigtige side af stregen.