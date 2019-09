Markant CL-udspil: Knytnæve til de store klubber

Slagsmålet om fremtidens Champions League fortsætter med uformindsket styrke. I dag i Lissabon har de Europæiske Ligaer, EPFL, som også tæller Divisionsforeningen, præsenteret et udspil, som er et markant angreb på UEFA og de store klubber i Europa.

Udspillet fra EPFL tilgodeser i langt højere grad klubberne fra de mindre nationer, og giver dermed også bedre muligheder for, at danske hold kan kvalificere sig til gruppespillet i Champions League.

Det vakte voldsomt røre i europæisk fodbold, da UEFA og ECA, sammenslutningen af europæiske klubber, tidligere på året lancerede en plan for Champions League fra 2024 og frem.

Her hed det, at 24 ud af de 32 hold i gruppespillet var sikre på at deltage i det efterfølgende års gruppespil, uanset deres placeringer i de nationale ligaer.

Desuden skulle der indføres op- og nedrykning mellem Champions League og Europa League. Det ville betyde, at der kun ville være fire frie pladser at spille om i kvalifikationen til Champions League. Altså et meget lille vindue for et dansk mesterhold.

Nu kommer så svaret fra EPFL. Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen og vicepræsident i EPFL, siger til Ekstra Bladet, at udspillet skal ses som en samlet pakke, der skal bringe europæiske klubfodbold videre.

Claus Thomsen er vicepræsident i EPFL. Foto: Ritzau Scanpix.

- Tidligere er forandringerne sket med en enkelt ændring her og en enkelt ændring der. Men vi har aldrig fået en samlet plan. Og i 2016 da der sidst blev lavet ændringer skete det i hemmelighed bag lukkede døre hos UEFA, siger Claus Thomsen.

I udspillet fra EPFL slås det fast, at rammerne for fremtidens europæiske turneringer skal vedtages i fællesskab mellem UEFA, ECA, spillerforeningen og EPFL. Det er en klar knytnæve til UEFA-præsident Aleksander Ceferin og Juventus- og ECA-præsident Andrea Agnelli, der om nogen har forsøgt at tromle de store klubbers ønske om noget nær en lukket liga igennem.

Andrea Agnelli, til venstre, og Aleksander Ceferin er blevet meget tætte. Så tætte at Ceferin er gudfar til Agnellis yngste barn. Foto: Ritzau Scanpix.

EPFL går en helt anden vej. De foreslår blandt andet:

At der ikke må spilles europæiske klubkampe i weekenden, bortset fra finalen i Champions League. Det er for at beskytte de nationale ligaer.

At der ikke skal spilles flere kampe i de europæiske turneringer end i dag. I udspillet fra UEFA og ECA blev der talt om grupper med otte hold mod fire i dag.

At en tredje europæisk turnering, Europa League 2, bydes velkommen.

At mellem 128 og 144 klubber kan deltage i de tre gruppespil. For eksempel 32, 32 og 64.

At klubber fra helt op til 49 ligaer kan deltage i et gruppespil.

At maksimalt syv klubber pr liga kan deltage i en europæiske klubturnering.

At adgangen til de europæiske turneringer skal ske gennem kvalifikation i de nationale ligaer. Altså ingen fripladser.

At der ikke skal spilles med nedrykning i de europæiske turneringer.

At kun vinderne fra Europa League 1 og Europa League 2 kan rykke op.

At kun vinderen af Champions League er garanteret plads i næste års turnering.

At ingen klubber får lettere adgang af historiske årsager.

At klubber der gør det godt og scorer mange koefficientpoint skal tilgodeses.

At der skal findes en mere retfærdig fordeling af penge. Den såkaldte solidaritetsbetaling skal øges til 20 procent. Heraf skal 10 procent gå ril klubber, som ikke kvalificerer sig til de europæiske turneringer.

Der er således lagt i kakkelovnen til yderligere diskussioner blandt de europæiske sportspolitikere. Næste akt finder sted på mandag, hvor ECA, heriblandt en række danske klubber, holder generalforsamling i Geneve. På dagsordenen er netop et punkt om de europæiske turneringer fra 2024 og frem.

FC København har tidligere sammen med Ajax Amsterdam og skotske Celtic spillet en model på banen, der er i klar opposition til UEFA og ECA-toppens planer. Til gengæld flugter FCK-papiret i højere grad med udspillet fra EPFL.

