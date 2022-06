Markant kritik af David Beckham

David Beckham hylder Jake Daniels, der for nylig sprang ud som homoseksuel som én af meget få fodboldspillere. Nogensinde.

Men Beckhams ros vækker ikke just anerkendelse hos Attitude Magazine.

Tværtimod.

- David Beckham fortsætter med at holde sine penge nogenlunde så langt fra, hvor hans mund er, som overhovedet muligt, når det drejer sig om LGBTQ-miljøet, skriver de i et Instagram-opslag.

- Den tidligere fodboldspiller blev spurgt til Jake Daniels’ meddelelse og kom med den slags hule svar, vores miljø har vænnet sig til fra de meget rige.

Én ting er de mange anerkendende ord og taktfaste klapsalver mod kendte sportsfolk, der springer ud, som det er gratis at komme med. Noget andet er at gøre det, når man samtidig propper lommerne med millioner af dollars fra Qatar, som Beckham gør.

Så er det helt godnat, mener Attitude Magazine og henviser til Beckhams aftale med VM-værterne, som du kan læse mere om her: Beckham skal være VM-ambassadør i Qatar

- Mange steder verden over bliver homoseksuelle ikke bare marginaliseret og kuet, de bliver også retsforfulgt. Ét af de steder er Qatar, et land som han nu bliver ambassadør for, skriver Attitude Magazine.

Kan kræve mere

Historien om Qatars omdiskuterede og stærkt kontroversielle forhold til menneskerettigheder og LGBTQ+-personer er fortalt mange gange efterhånden. Senest med afsløringerne af de officielle VM-hotellers afstandtagen til homoseksuelle før og under slutrunden i november og december.

Meldingen om at medbragte regnbueflag til slutrunden meget vel vil blive konfiskeret, har heller ikke just vundet respekt verden over.

⁠- Det er på tide at kræve mere fra vores såkaldte allierede. Udtalelser som Davids er mere end hule uden nogen form for handling til at bakke dem op, skriver Attitude Magazine.

David Beckham har gennem snart 23 år været gift med Victoria. Han har dog alle dage været en populær herre i netop LGBTQ+-miljøet på grund af sit udseende.

Det brugte han i øvrigt i 2002 til at komme på forsiden af … Attitude Magazine.

Fjerde afsnit af Blodbold er på banen. Her kan du høre om den helt centrale rolle, Michel Platini spillede, da Qatar fik VM.