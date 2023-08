Marvel-Messi: Overrasker med filmjubelscener

Hvis du skulle nævne en klassisk Lionel Messi-jubelscene, ville du nok mene, at han plejer at smide to fingre i vejret som hyldest til sin afdøde bedstemor.

Nu er der dog kommet andre jubelscener ind i Messis repertoire.

Siden superstjernens skifte til Inter Miami har argentineren bevæget sig en smule rundt i Marvel-universet, når han jubler efter sine scoringer.

Her jubler han med henvisninger til Marvel-film med Thor-, Wakanda- og Spiderman-referencer.

Præcis hvad årsagen til, at Messi har ændret stil i sine jubelscener, er ikke helt klart.

Marca spekulerer i, at det kan have noget at gøre med, at Messi-sponsoren Adidas har lavet en aftale med Marvel. Det er dog ikke bekræftet.

Faktum er dog, at han har bevæget sig ud ad en ny vej, hvad angår jubelscener i det amerikanske.

Har taget MLS med storm

Der har i den grad også været rigeligt med muligheder for Lionel Messi til at få prøvet nogle jubelscener af i sin nye klub.

Messi har nemlig lavet hele otte mål i blot fem kampe for Inter Miami.