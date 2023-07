Medie: Agent hasteindlagt

Man kender hende oftest for at være involveret i drama med sine eks-mænd.

Nu trækker Wanda Nara opmærksomhed for noget dybt alvorligt.

Den 36-årige argentiner er nemlig blevet hasteindlagt på et hospital i argentinske Buenos Aires, efter at hun pludselig fik voldsomme smerter i maven.

Det skriver Marca.

En lokal journalist mener at vide, at lægerne på hospitalet kalder hendes tilstand for alvorlig.

Argentineren, der både er model, tv-personlighed og agent, gennemgår i disse dage en lang række tests, der skal gøre lægerne klogere på, hvad der er galt.

Der er dog i skrivende stund intet nyt om situaitonen.

Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Kaos-forhold

Wanda Nara og Mauro Icardis forhold har været alt andet end problemfrit.

Wanda Nara var tidligere gift med fodboldspilleren Maxi Lopez. Sammen fik de tre børn, men de gik fra hinanden i 2013, hvor Nara beskyldte Lopez for utroskab.

Annonce:

Kort efter fandt Wanda Nara så sammen med Icardi, der var venner med landsmanden Lopez. Det ledte til en kløft imellem de to spillere, der blandt andet blev bemærket, da Lopez nægtede at give Icardi hånd, da de to stod over for hinanden i en ligakamp i den italienske Serie A.

30-årige Icardi overtog da også Lopez' liv og blev papfar for de tre børn. Angriberen fik endda tatoveret sine tre stedbørns navne på kroppen.

Til stor utilfredshed for eksmanden.

Sidste år beskyldte Wanda Nara så Icardi for utroskab og ville gå fra ham, men parret endte dog med at blive sammen, hvilket nok har været godt for alle parter, da Wanda er Icardis agent.