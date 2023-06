Medie: Anderlecht og Nice enige om Dolberg

Den belgiske storklub Anderlecht er blevet enige med OGC Nice om en overgangssum for den danske angrebsstjerne Kasper Dolberg

Kasper Dolberg ser ud til at have sin fremtid på plads.

Meget tyder nemlig på, at den danske angrebsstjerne skifter til den belgiske storklub Anderlecht.

Det skriver det belgiske medie Het Laatste Nieuws.

Mediet skriver, at Anderlecht og Nice er blevet enige om en pris på seks millioner euro svarende til godt og vel 45 millioner danske kroner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jesper Fredberg, der er sportsdirektør i Anderlecht.

Kasper Dolberg ser dermed ud til at tilslutte sig den prominente dansker-koloni i Belgien, hvor han blandt andet bliver holdkammerat med Anders Dreyer og klubrival til spillere som blandt andre Andreas Skov Olsen, Casper Nielsen og Rasmus Carstensen.

Forfærdelig sæson

Kasper Dolberg har mildest talt haft en skrækkelig sæson, hvor det blev til sølle to mål i 22 kampe fordelt over alle sæsoner på klubplan.

Den 25-årige silkeborgenser blev udlejet til Sevilla i starten af sæsonen, men formåede kun at nå otte optrædener for den spanske storklub uden at score og blev herefter sendt til Hoffenheim i Bundesligaen.

Her scorede danskeren to gange, men heller ikke det forhold blev nogen lykkelig fortælling for danskeren.

Det stod tidligt klart, at Dolberg ikke skulle fortsætte i Nice i den kommende sæson, og nu ligner det altså, at den blonde skarpretter skal kickstarte karrieren i Belgien.