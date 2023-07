Medie: Byder 435 millioner kroner på Højlund

De vil have ham. Koste nærmest, hvad det koste vil.

Den seneste tid har der været mere end hed flirt mellem Manchester United og Rasmus Højlund. Og det fortsætter.

Ifølge The Telegraph er danskeren allerøverst på blokken i England, og derfor er den engelske klub kommet med et nyt monsterbud.

United byder intet mindre end 50 millioner pund, der svarer til cirka 435 mio. kr, for den danske frontspids. Det vil gøre den unge angriber til den dyreste, danske fodboldspiller nogensinde. En titel Joachim Andersen med sit skifte fra Sampdoria til Lyon for 225 mio. kr. pt. har.

Tidligere har det lydt, at United har fået et bud på cirka 260 mio. kr. afvist af Atalanta, fordi prisen var for lav. Det er den angiveligt ikke nu.

Fem mål på to kampe i EM-kvalifikationen fik rygterne om Rasmus Højlunds klubskifte til at gå amok. Foto: Jens Dresling

Brandvarm

Rasmus Højlund har lavet ni mål i Serie A, hvor han har kontrakt til 2027 med Atalanta.

Også på det danske landshold har han imponeret stort, hvor det er blevet til seks mål i blot fem kampe.

Det var også i den forbindelse, at rygterne om et kommende klubskifte for alvor tog fat.

Over for Ekstra Bladet satte hovedpersonen selv ord på interessen fra Manchester United.