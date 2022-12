Medie: Cristiano Ronaldo skifter til saudisk klub

Cristiano Ronaldo har angiveligt skrevet under med den saudiarabiske klub Al Nassr FC.

Det skriver CBS Sports, der har fået bekræftet informationen af 'kilder tæt på klubben'.

Flere saudiske medier melder også, at skiftet er på plads.

Ifølge CBS Sports har Cristiano Ronaldo skrevet under på kontrakten fredag eftermiddag.

Ronaldo skulle angiveligt allerede have gennemført de dele af lægetjekket, der er nødvendige for, at han kan skrive under.

Den sidste del af lægetjekket sker efter planen i løbet af næste uge.

Al Nassr forventes at præsentere handlen officielt i forbindelse med deres kamp mod Al Khaleej lørdag.

Det har tidligere været rygtet i medierne, at Cristiano Ronaldo ville skrive under på en syvårig kontrakt med klubben - i de første år som spiller og senere som ambassadør for klubben og Saudi-Arabien.

Kontrakten skulle angiveligt sikre Ronaldo halvanden milliard kroner om året.

Tidligere på ugen blev Al Nassrs portugisiske sportsdirektør, Marcelo Salazar, spurgt direkte ind til den rygtede Ronaldo-handel.

- Jeg må hverken sige ja eller nej, svarede han kryptisk.

- Lad os vente og se, hvordan tingene udvikler sig, når året slutter. Som du kan se, er det forhandlinger af en enorm størrelse. Ikke kun for klubben, men for landet og fodbold i hele verden og som derfor skal udføres af højere myndigheder, sagde han ifølge BeIN Sports.

Cristiano Ronaldo har været klubløs siden han og Manchester United rev kontrakten over i november.