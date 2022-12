Medie: De lukker døren for Mbappé

Det er en våd drøm for nogle Real Madrid-fans. At se Kylian Mbappé i den hvide trøje.

Men selvom den franske superstjerne igen og igen er blevet rygtet til den spanske hovedstad, så er der ikke meget, der tyder på, at det sker.

Faktisk skulle Real Madrid nu have lukket døren for VM-topscoreren.

Det skriver den Madrid-baserede sportsavis Marca.

Dørsmækningen skyldes ifølge avisen, at ledelsen i storklubben er bekymret for, at det potentielt ville kunne ødelægge dynamikken i truppen, hvis Mbappé skiftede til de spanske mestre

Samtidig frygter de også, at spillere som Vinicius Junior og Rodrygo vil føle sig undermineret.

Kylian Mbappé blev med otte mål topscorer ved VM-slutrunden i Qatar. Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix

Annonce:

Real Madrid skulle heller ikke være meget for at smide et astronomisk beløb på at hente den 24-årige franskmand, fordi det ville gå ud over, hvilke andre spillere de ville kunne hente. Her lurer den engelske Dortmund-stjerne Jude Bellingham eksempelvis.

I sommer var Mbappé millimeter fra at skifte til Real Madrid, men i sidste ende valgte superstjernen at blive i Paris Saint-Germain og forlængede sin kontrakt.

Der er dog noget, der tyder på, at den målfarlige angriber allerede er på udkig efter en ny arbejdsgiver.

Flere medier har i efteråret beskrevet, hvordan franskmanden ikke er tilfreds med tilværelsen i klubben, og at han derfor gerne vil væk til januar og senest til sommer.

Det bliver dog formentlig ikke Real Madrid, han lander i. Men mon ikke han har andre tilbud på hånden.

Kylian Mbappé har kontrakt med Paris Saint-Germain til 2025.