Medie: Diego Maradona indlagt med indre blødninger

Den argentinske fodboldlegende Diego Maradona er ifølge den argentinske sportsavis Olé indlagt med indre blødninger.

De blev opdaget under en rutinemæssig undersøgelse på en klinik i hjemlandet, hvor argentineren fik foretaget en endoskopi, der er en kikkertundersøgelse af kroppens tarmsystem.

Den legendariske fodboldspillers tilstand skulle dog være stabil, og det forventes, at han senere fredag argentinsk tid bliver udskrevet.

Dermed kommer han ikke lige med det første til Mexico, hvor han ellers skulle fortsætte som træner for klubben Dorados de Sinaloa i den næstbedste mexicanske række.

Det bekræfter klubben i en pressemeddelelse

Maradona var i Argentina for at holde nytår og holde ferie, før han vendte tilbage til Mexico, hvor Dorados de Sinaloa lørdag spiller sæsonens første kamp mod Celaya.

Diego Maradona, der har fået gudestatus i Argentina, hvor der såmænd også er oprettet en religion med ham som den centrale guddom, har før haft store problemer med helbreddet.

Efter at have stoppet sin aktive karriere har han gentagne gange haft problemer med svingende vægt, og han har fået gennemført en gastrisk bypass.

Ligeledes har han været afhængig af kokain, og han blev i 2007 behandlet for leverbetændelse. Under VM i Rusland i sommer skabte han igen overskrifter. Efter at han under en kamp tydeligt påvirket havde opført sig truende og grov blev han indlagt på et russisk hospital.

