Medie: Eriksen er blevet tilbudt til Real Madrid

70 millioner euro (cirka 525 millioner danske kroner, red.)



Så meget håber Tottenham at få for Christian Eriksen, hvis man skal tro den spanske avis Marca.

Mediet skriver lørdag, at Tottenhams bestyrelsesformand Daniel Levy har grebet telefonen og ringet personligt til Real Madrids generaldirektør, José Ángel Sánchez, for at tilbyde Eriksen til spanierne.

Ifølge avisen er Levy klar over, at Eriksen ikke har i sinde at forlænge sin kontrakt med Tottenham, der udløber næste sommer. Dermed har London-klubben ingen andre muligheder end at sælge danskeren denne sommer, hvis der skal penge i kassen. Ellers kan han skifte kvit og frit næste sommer til en ny klub.

Det dilemma betyder også, at Levy er gået ned i pris for at få Real Madrid på krogen. For et år siden krævede englænderen mere end det dobbelte for danskeren.

Men indtil videre er Real Madrid ikke begejstrede for tilbudet og har takket nej, mens man i stedet har øjnene rettet mod Manchester Uniteds Paul Pogba og Ajax-stjernen Donny van de Beek som potentielle sommerindkøb.

Skulle de handler dog falde igennem, så tyder det på, at spanierne er klar til at lytte til Tottenham og Levy omkring Eriksens gunst.

Marca melder desuden, at Eriksen-lejren og Real Madrid gentagende gange har været i kontakt med hinanden over de seneste to år. Nu kan tiden være moden til at gøre noget ved flirten, men det lader til, at der endnu er lang vej for danskerens drømmeskifte.

Lørdag kunne Fyens Stiftstidende berette, at Eriksen havde sendt familiemedlemmer til Madrid for at kigge nærmere på bolig-mulighederne i den spanske hovedstad.

Alt peger på, at den danske landsholdsstjerne sidder klar på det yderste af stolen for at komme af sted til den spanske storklub.

Spørgsmålet er så, om Real Madrid ender med at tage imod ham.

Det svar blæser i sommervinden.

