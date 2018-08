Medie: Eriksen topfavorit til at afløse Modric i Real Madrid

Den danske spilfordeler kom ikke til Barcelona, men nu lurer den anden spanske gigant på at hente ham, hvis Luka Modric forlader Madrid

Utallige gange er Christian Eriksens navn blevet kædet sammen med Barcelona. Nu er danskeren tilsyneladende øverst på ønskelisten hos den anden spanske gigant, Real Madrid.

Det skriver engelske Daily Mirror.

Der er rumlen hos Champions League-vinderne, som tilsyneladende kan miste både Mateo Kovacic og Luka Modric, hvis spillerne får deres vilje.

Kovacic, der er desperat efter fast spilletid, ventes i følge Mirror at blive lejet ud til Chelsea, efter at klubbens nye træner, Julen Lopetegui, har nikket ja til at afgive ham.

Og spilfordeler Modric er genstand for masser af spekulationer, primært med Inter som ny arbejdsgiver. Florentino Perez, Reals klubpræsident, har til gengæld sagt, at han ikke sælger sin juvel for mindre end hans milliardstore frikøbsklausul.

Omvendt skulle både han og resten af Real-ledelsen være temmelig utilfredse med, at hverken Modric, som endnu ikke er kommet tilbage til klubtræningen efter VM, eller hans lejr har givet lyd fra sig om emnet. Det gælder således også hans to agenter, Vlado Lemic og Predrag Mijatovic.

Lopetegui insisterede efter Reals 2-1-sejr over Roma tirsdag på, at Modric bliver i kongeklubben. Men Modric skal snart til møde med Perez i Madrid, og så kan det pludselig være, at træneren skal kigge sig om efter en erstatning.

Det er så her, den danske strateg dribler ind i billedet.

Real og Tottenham har ifølge avisen gode relationer efter de store handler med Modric og Gareth Bale, men spaniernes forsøg på at hente træner Mauricio Pochettino som afløser for Zinedine Zidane denne sommer, var dog forgæves.

Og Tottenham-ejer Daniel Levy vil næppe lade sit spillemæssige omdrejningspunkt gå for pebernødder, mens han fortsat er på trofæjagt.

Den næste på Reals ønskeliste er ifølge Marca Thiago Alcantara fra Bayern München, som Lopetegui skulle være en stor fan af.

Lazios Sergej Milinkovic-Savic fuldender i følge Mirror ønskelisten hos Real Madrid.

