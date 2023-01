Medie: Festen udskudt - Ronaldo må ikke spille

Samtlige 28.000 sæder er solgt på Mrsool Park forud for morgendagens kamp, hvor fans har glædet sig til at se Cristiano Ronaldo få debut for den saudi-arabiske klub Al Nassr, som han for nylig er skiftet til.

Problemet er bare, at de mange forventningsfulde fans angiveligt ikke får Ronaldo at se på banen.

En gammel sag får nemlig konsekvenser for den portugisiske superstjerne, da han stadig spillede i Manchester United.

Efter et nederlag til Everton i april 2022 slog Ronaldo i frustration ud efter en ung Everton-fans hånd, som efterfølgende mistede sin mobiltelefon.

Politiet gik efterfølgende ind i sagen, og det engelske fodboldforbund, FA, har straffet Cristiano Ronaldo med to dages karantæne.

Karantæne overføres

Meget vand er siden løbet under broen, og Ronaldo nåede aldrig at afsone de to spilledages karantæne i England.

Men ifølge det engelske medie Daily Mail overføres karantænen til den saudi-arabiske liga i henhold til officielle FIFA-regler.

Mere specifikt er der tale om artikel 12.1 i FIFA's regelsæt, der lyder:

'Enhver disciplinær sanktion på op til fire kampe eller op til tre måneder, som er blevet pålagt en spiller af det tidligere forbund, men endnu ikke er afsonet på tidspunktet for overførslen, skal fuldbyrdes af den nye forening, hvor spilleren er registreret, for at sanktionen kan afsones på nationalt plan'.

Med andre ord får Cristiano Ronaldo ikke debut for Al Nassr i morgen.

