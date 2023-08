Medie: Fireårig kontrakt indgået

Tottenham-stjernen Harry Kane har de seneste år hamret kasser ind i engelske Premier League, men nu tyder det på, at englænderen officielt er på vej til nye græsgange.

Den 30-årige landsholdsanfører har nemlig accepteret sin kontrakt med de forsvarende tyske mestre, Bayern München.

Det skriver The Athletic.

Torsdag aften skrev mediet, at Tottenham havde accepteret tyskernes bud på 745 millioner danske kroner, men man manglede blot Kanes accept for at aftalen var i hus.

I juni bød tyskerne 520 millioner for Kane, men da Tottenham i første omgang krævede 800 millioner for angriberen blev flere bud afvist, indtil de altså nu har nået til enighed.

Tidligere har storklubben Manchester United også været interesseret i at købe Kane, men 'De Røde Djævle' har som bekendt signet den unge danske angriber Rasmus Højlund.

Harry Kane har i sin karriere bombet målene ind for Nordlondon-klubben, hvor han står noteret for 213 mål i den bedste engelske liga, og dermed når han ikke at tangere den tidligere Newcastle-angriber Alan Shearers rekord på 260 Premier League-mål i denne omgang.

Harry Kane har kontrakt med Tottenham frem til sommeren 2024.