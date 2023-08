Medie: Forbereder bud på 900 millioner kroner

Kylian Mbappé fra Paris St. Germain til Real Madrid. Det er rygtet, der bare bliver ved med at leve.

Nu er meldingen, at storklubben fra Spanien er klar til at sende rigtig mange penge til Frankrigs hovedstad for at få superstjernen den anden vej.

Helt konkret forbereder La Liga-klubben et bud på svimlende 900 millioner danske kroner.

Det er i hvert fald meldingen fra det store tyske medie Bild.

Det er til trods for, at 24-årige Kylian Mbappé kan fås gratis om cirka 12 måneder, når hans kontrakt med Paris St. Germain udløber.

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Drama i Paris

Generelt har målmaskinen fra Frankrig trukket mange overskrifter de seneste uger.

Kylian Mbappé har blandt andet gjort klart, at han ikke vil forlænge sin aftale med Ligue 1-klubben, og det har fået Paris St. Germain til at mistænke ham for allerede at have en aftale med Real Madrid næste sommer.

Og dramaet tog for alvor til, da fodboldklubben valgte at udelade landsholdsspilleren fra førsteholdstruppen.

Han er nu tilbage i varmen i Paris, men det kan alligevel ende med, at Kylian Mbappé snart pakker sin kuffert og rejser til Spanien.

Det ligner nemlig, at der snart lander et bud på Paris St. Germains bord fra Real Madrid.

Og da Paris St. Germain hellere vil sælge Kylian Mbappé end at miste ham gratis, kan det ende med en enorm transfer inden længe.