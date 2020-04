Medie: Her er UEFA's store plan

Står det til Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), kommer det ikke på tale at afblæse de største europæiske klubturneringer som følge af den aktuelle coronakrise.

UEFA arbejder således ud fra, at Champions League og Europa League skal spilles færdig i juli og august.

Det erfarer tyske ZDF, efter at UEFA onsdag har holdt videomøde med sine 55 medlemslande.

De resterende kampe i Champions League og Europa League, hvor FC København fortsat er med, vil blive spillet sideløbende med, at man prøver at afvikle resten af sæsonen i de nationale ligaer eller i begyndelsen af den nye sæson, skriver ZDF.

Flere medier erfarer også, at Uefa arbejder med en løsning, hvor det kan blive nødvendigt at spille kampene for lukkede døre.

UEFA's eksekutivkomité har dog endnu ikke godkendt planerne.

Desuden erfarer ZDF, at UEFA vil udsætte alle planlagte landskampe i juni og i stedet rykke dem til efteråret.

I Champions League nåede man at afvikle nogle af ottendedelsfinaler til ende, mens nogle returopgør ikke blev spillet, før corona førte til suspendering af turneringen.

I Europa League står man også midt i afviklingen af ottendedelsfinalerne. FC København nåede at tabe den første ottendedelsfinale ude mod tyrkiske Basaksehir med 0-1 i Istanbul.

Mandag kom det frem, at UEFA havde indkaldt sine 55 medlemslande til videomøde. Dansk Boldspil-Union (DBU) deltager ved direktør Jakob Jensen.

Formålet med mødet var ifølge UEFA, at 'udveksle opdateringer om udviklingen i de to arbejdsgrupper, som blev oprettet for to uger siden, og at diskutere de muligheder, de er kommet frem til med henblik på genplacering af kampe'.

