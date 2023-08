Medie: Isaksen på plads i Lazio

Fabrizio Romano skriver, at Gustav Isaksen skal gennemgå et lægetjek mandag forud for skiftet til Lazio

FC Midtjyllands Gustav Isaksen ser ud til at være meget tæt på et skifte til italienske Lazio.

Transferjournalisten Fabrizio Romano skriver nemlig, at den danske kantspiller skal gennemgå et lægetjek mandag, da alle parter skulle være enige om vilkårene i en aftale.

Prisen skulle alt i alt ende på omkring 17 millioner euro ifølge Romano. Det svarer til omkring 127 millioner kroner

Dermed ser det ud til, at der snart bliver sat punktum på en lang transfersaga for 22-årige Isaksen, som ikke har skjult, at han føler sig klar til at tage næste skridt i sin karriere.

Den vævre offensivspiller står ifølge transfermarkt noteret for 139 kampe, 33 mål og 10 oplæg for FCM. Det inkluderer to mål mod netop Lazio i sidste sæsons gruppespil i Europa League.