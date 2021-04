Medie: Jacob færdig i storklub

Jacob Bruun Larsen forlader Anderlecht efter denne sæson, skriver den belgiske avis La Derniere Heure.

Den danske offensivspiller, der gjorde en flot figur under U21-EM, blev udlejet til den belgiske storklub i januar fra Hoffenheim, og lejeaftalen indeholder ikke nogen købsoption, så det er i den forstand ikke overraskende, at Jacob Bruun Larsens ophold i Belgien kun varer frem til sommer.

Danskeren har imidlertid heller ikke gjort meget for at overbevise Anderlecht om, at de skal gøre en indsats for at beholde ham.

22-årige Jacob Bruun Larsen fik masser af spilletid i Anderlecht kort efter sin ankomst, men han imponerede ikke, og i løbet af sine første fem ligakampe oplevede han at blive flået ud i pausen i de to.

I de seneste seks kampe er Jacob Bruun Larsen startet på bænken, og i Bruxelles-klubbens seneste to opgør er han slet ikke blevet skiftet ind.

Dermed vender Jacob Bruun Larsen snart tilbage til Hoffenheim, hvor han har en kontrakt frem til sommeren 2024.