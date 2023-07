Medie: Kan blive endnu dyrere

Manchester United og Atalanta skulle endelig have fundet frem til en løsning, der sender Rasmus Højlund til den engelske Premier League-klub på en femårig aftale.

Tidligere lørdag kunne transferjournalisten Fabrizio Romano melde om en pris 70 millioner euro for den danske landsholdsangriber - men ifølge BBC er beløbet endnu højere.

Ifølge mediet skulle den engelske storklub i første omgang betale 64 millioner pund for den tidligere FC København-angriber.

Det beløb kan dog potentielt stige til 72 millioner pund, hvilket svarer til svimlende 625 millioner danske kroner.

En pris i den størrelsesorden ville gøre Højlund til den dyreste dansker nogensinde – en titel som Joachim Andersen kan bryste sig af lidt endnu efter hans skifte i 2019, hvor Lyon betalte 225 millioner kroner for at sikre sig hans underskrift.

BBC skriver videre, at der stadig mangler nogle detaljer, før handlen bliver officiel. Den problematiske del skulle dog være overstået.

Rasmus Højlund fortsætter dermed kometkarrieren, der for alvor tog fart for halvandet år siden, hvor han blev solgt fra FC København til Sturm Graz.

Her nåede den blonde angriber kun at spille i et halvt år, før karrieren tog ham videre til Atalanta og Serie A, hvor han altså efter alt at dømme er fortid nu.