Medie: Lukaku klar for Inter i rekordtransfer

Mens det engelske transfervindue så småt er ved at smække i, begynder de store handler at falde på plads.

Og nu skulle Romelu Lukakus skifte fra Manchester United til Inter også være en kendsgerning. Det skriver The Guardian, som også har prisen klar.

Belgieren, som onsdag rejste til Milano for at gennemgå et lægetjek torsdag, koster italienerne 70 millioner pund, cirka 566 millioner kroner.

Spillerens agent, Federico Pastorello, tilbragte det meste af onsdag med at tale med repræsentanter fra United i London for at få enderne til at mødes.

Englænderne havde allerede takket nej til Inters første tilbud og havde håbet at lande 80 millioner pund, men nu har man ifølge avisen accepteret overgangen for spilleren, der ikke er mødt op til træning i England men derimod har trænet med Anderlechts ungdomshold de seneste dage.

Det har han fået en velvoksen bøde for.

Inter med den nye manager Antonio Conte havde håbet på et lejemål det første år.

Avisen fortæller, at Lukaku har fået en femårig kontrakt med en ugeløn på 300.000 pund – næsten to en halv million kroner.

Overgangssummen er ny transferrekord for Inter.

