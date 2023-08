Medie: Morten Hjulmand tæt på stor Sporting-transfer

Ifølge Fabrizio Romano er Sporting CP tæt på at hente den danske midtbanespiller Morten Hjulmand i Lecce for 149 millioner kroner.

Morten Hjulmand er tæt på en stor transfer.

Ifølge Fabrizio Romano er den portugisiske klub Sporting CP tæt på at hente den danske midtbanespiller i Lecce for en sum af 18 millioner euro plus tilføjelser på to millioner euro - det ville samlet svare til 149 millioner danske kroner.

Nu skulle diskussionen udelukkende handle om de personlige detaljer for Hjulmand, der forhandler om sin løn.

Den 24-årige dansker har etableret sig som en vigtig profil for italienske Lecce. Her er han desuden anfører.

I alt har han spillet 95 kampe med klubben, hvor han har kontrakt indtil sommer 2024.

Nu kan han være på vej til Portugal, hvor han ville skulle spille for en af de helt store klubber i Sporting CP.