Medie: Ny klub til Ronaldo

Der går ikke længe, før Cristiano Ronaldo igen har en klub, og det bliver uden for Europa.

1. januar skifter den portugisiske verdensstjerne til saudiarabiske Al-Nassr, skriver spanske Marca.

Kontrakten kommer ifølge avisen til at løbe to et halvt år. Ronaldo vil dermed blive den bedst lønnede atlet på hele kloden, da han vil få absurde 200 millioner euro om året - svarende til 1,5 milliarder kroner.

37-årige Ronaldo har været klubløs, siden han og Manchester United rev kontrakten over 22. november.

Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix

Inden da havde han givet et stort interview til tv-vært Piers Morgan, hvor han langede kraftigt ud efter sin nu tidligere arbejdsgiver.

Ronaldo påstod, at klubben prøvede at presse ham ud.

- Jeg følte mig forrådt. Jeg føler, at nogle personer ikke ville have mig her. Ikke bare i år, men også sidste år.

- Siden Sir Alex Ferguson forlod klubben (i 2013, red.), har jeg ikke set nogen udvikling i klubben. Nul fremskridt.

Ronaldo er i disse uger til VM og møder sammen med Portugal Schweiz tirsdag aften i den sidste VM-ottendedelsfinale.