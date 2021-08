Medie: Sevilla har købt Delaney

I følge den lokale sportsavis Estadio Deportivo har Sevilla fået danskeren for 45 millioner kroner og har givet ham en tre-årig kontrakt med option på et fjerde år

Pilen har i dagevis peget sydpå for Thomas Delaney, og nu er et klubskifte fra Borussia Dortmund til Sevilla gået i orden, skriver den lokale sportsavis Estadio Deportivo, der citerer kilder helt inde fra forhandlingsbordet.

’Monchi (Sevillas sportsdirektør Ramón Rodríguez Verdejo, red.) har fået sin vilje igen. Denne gang har han tirsdag eftermiddag indgået en aftale med Borussia Dortmund om købet af midtbanespilleren Thomas Delaney, som han håber at kunne præsentere onsdag som den sjette forstærkning af truppen’, hedder det.

Estadio Deportivo beskriver hvordan den 29-årige efter ’en masse tovtrækkeri’ kan kalde sig Sevilla-spiller. Klubben hævede sit bud en anelse, og det var nok til at hente midtbaneslideren på en tre-årig kontrakt med option på et fjerde.

Thomas Delaney, der her afviser Mason Mount i EM-semifinalen, er klar til at spille for Sevilla. Foto: Lars Poulsen

Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc bekræftede tidligere tirsdag, at man forhandlede med Sevilla.

Delaney var på vej ind i sit sidste kontrakt-år i Dortmund, som angiveligt gerne ville sælge for at gøre plads til nyindkøb.

Ifølge den spanske avis har Sevilla givet seks millioner euro (små 45 millioner kroner), som kan stige med yderligere to millioner i bonus.

Det forventes, at Thomas Delaney onsdag flyver til den andalusiske hovedstad for at gennemgå den obligatoriske lægeundersøgelse.