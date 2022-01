Medie: Stjerneagent på intensiv

I fodboldagenternes verden er Mino Raiola den ukronede konge.

Den 54-årige italiener har tjent en formue på at formidle svinedyre handler og forhandle lukrative kontrakter for stjerner som Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Romelu Lukaku - og for tiden er han i vælten, da det ligger i hans hænder at styre Erling Haaland til den rigtige klub, når hans frikøbsklausul træder i kraft til sommer.

Eller lige for tiden kæmper Raiola med noget helt andet.

For ifølge tyske Bild har stjerneagenten i flere uger været indlagt på intensivafdelingen på San Raffaele Hospitalet i Milano. Årsag: En lunge-infektion. Covid-19 nævnes ikke direkte, men det store tyske medie antyder det mellem linjerne, da det fremhæver, at den tidligere italienske præsident Silvio Berlusconi 'også' var indlagt der med senfølger for coronavirus.

Mino Raiola er manden, der skal forhandle Erling Haalands fremtid på plads. Men først skal han lige komme sig efter et hospitalsbesøg. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

Bild, der i øvrigt kan oplyse, at Riaola er i bedring, virker sikker på oplysningerne til trods for, at en talsmand for Raiola tidligere på ugen forsøgte at tale indlæggelsen ned og mane rygter om en akut indlæggelse og følgende operation i jorden:

- Mino Raiola gennemgår helt almindelige undersøgelser, der kræver bedøvelse. Alt er planlagt, og der har ikke været nogen tvungne hasteoperationer, sagde talsmanden.

Det betyder alt andet lige også, at forhandlingerne med Dortmund må blive udskudt. For klubben er ifølge den 21-årige nordmand begyndt at presse ham for at tage stilling til sin fremtid, som Raiola har fortalt kan ligge i klubber som Real Madrid og Manchester City.

Dortmund håber naturligvis fortsat på, at de kan beholde ham lidt endnu og måske forhandle en ny kontrakt uden frikøbsklausul på plads.

Men Haaland er ikke klar til at melde noget ud endnu, fortalte han i sidste uge efter 5-1-sejren over Freiburg:

- Det seneste halve år har jeg i respekt for Dortmund valgt ikke at sige noget, men nu er klubben begyndt at presse mig, sagde Haaland i et interview, du kan se over artiklen.

