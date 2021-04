Medie: Stjerner blev sure over piratliga

Manchester United er en af de 12 klubber, der er med i planerne om den såkaldte Super League, men nyheden er ikke faldet i god jord hos alle i den engelske storklub.

Det skriver Daily Mail.

I løbet af søndagen blev storklubbernes planer afsløret af diverse medier, og det var også et emne, da cheftræner Ole Gunnar Solskjær mødte pressen efter deres kamp mod Burnley søndag. I den forbindelse følte nogle i klubben ifølge Daily Mail, at Solskjær blev 'kastet under bussen'.

Bruno Fernandes og de andre United-stjerner tog ifølge Daily Mail skidt imod nyheden om udbryderligaen. Foto: Ritzau Scanpix

Spillerne skal også have været sure over, at de ikke havde hørt noget om planerne, før medierne skrev og snakkede om det i løbet af søndagen.

Læs mere om de 12 udbrydere her: Krig for milliarder: Det beskidte dusin

Af den grund har direktør Ed Woodward holdt et hastemøde med spillerne mandag morgen, hvor han forklarede klubbens tanker bag beslutningen. Daily Mail skriver, at modtagelsen blandt spillerne i bedste fald var 'lunken'.

Tidligere mandag har stjernespilleren Bruno Fernandes også delt et billede på det sociale medie Instagram, hvor han skriver, at 'Drømme kan ikke købes' med en henvisning til et andet opslag, der påpeger det specielle ved Champions League.