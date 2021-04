Medie: Storklubber klar til ny superliga

Opdateret med flere klubnavne

En ny dagsorden ser ud til at være blevet sat for de bedste hold i europæisk fodbold.

Siden 1992 har det ellers været Champions League, der har været det ypperste for de store hold i Europa - men da UEFA mandag annoncerer sin plan om et udvidet format med 36 hold og ti gruppekampe, så har de store klubber reageret.

Således har 11 klubber - heraf fem fra Premier League - taget initiativ til et nyt format, Super League, der skal konkurrere med Champions League. Men der florerer flere klubnavne som mulige medunderskrivere. Det skriver The Times.

Det drejer sig om Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea og Tottenham, mens Manchester City også forventes at slutte sig til. Desuden nævnes Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid fra Spanien, men italienske hold som Milan, Inter, Juventus og Roma også skulle være med. De tyske giganter Bayern München og Dortmund er angiveligt også med, mens Paris Saint-Germain og Lyon skulle repræsentere Frankrig.

Ændringen i Champions League vil altså blive annonceret mandag med start fra 2024, men den officielle melding om Super League kan meget vel overhale UEFA indenom.

Engelske medier beretter nemlig, at der kan komme en udmelding allerede søndag aften, og at formatet allerede skulle kunne begyndes i sæsonen 2022-23.

En af motivationsfaktorerne skulle være økonomien. Her har The Times tidligere afsløret, at klubberne skulle være sikret mellem 750 millioner til 2,5 milliarder kroner i det nye format, der angiveligt kommer til at omfatte 15 faste klubber og fem klubber, der kan roteres hver sæson.

At der er meget konkrete planer behøver dog ikke at betyde, at de kan realiseres. For både UEFA og FIFA har annonceret, at de har tænkt sig at gå rettens vej for at sikre sig, at klubberne ikke bryder forbundenes monopol på at arrangere betydende kampe på tværs af de forskellige ligaer.