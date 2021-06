Medie: Storklubber med ny Super League-bombe

Super League blev lanceret, kritiseret og kort tid efter lagt død efter stort pres fra både fans, UEFA, nationale fodboldforbund og magtfulde regeringer rundt om i Europa.

Men projektet er altså ikke dødt endnu.

Det skriver britiske The Times, der også var først med nyheden om, at Super League var på vej efter initiativ fra 12 stiftende storklubber; AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid og Tottenham.

Avisen kan nu fortælle, at de seks engelske klubber fortsat er en del af projektet - også selvom de offentligt har tilkendegivet, at de ville forlade det.

Og at der mellem flere af bagmændene stadig hersker en opfattelse af, at European Super League inden længe vil kunne 'relanceres i en modificeret form'.

Det var kun begyndelsen

Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester United, Manchester City og Liverpool er også fortsat medejere og aktieholdere i et spansk holding-selskab, der også inkluderer klubber fra Spanien, Frankrig og Italien.

I klubberne hersker der nemlig stadig en opfattelse af, at planen er en god idé - særligt set i lyset af coronapandemien.

- Ejerne ved, at det ikke var enden, men kun begyndelsen. Vi kommer til at opretholde dialogen, hvad end det er i år eller næste år. Det er finansiel tyngdekraft.

- Fodbolden kan ikke overleve i sin nuværende form, fortæller en kilde tæt på ejerne ifølge The Times.

Flere af klubberne har over for The Times anerkendt, at de stadig er en del af projektet. Men de fastholder, at de altså har tænkt sig at forlade det.