Medie: Takker ja til 905 millioner kroner

Sidste sæsons nummer to i Premier League er parate til at finde den helt store pengepung frem

Arsenal har sendt et monsterbud gennem Englands hovedstad.

London-klubben har nemlig budt svimlende 905 millioner danske kroner på West Ham-stjernen Declan Rice.

Det skriver flere britiske medier - eksempelvis The Guardian.

Og hvis vi skal tro på transferguruen Fabrizio Romano, så har West Ham accepteret det enorme bud fra Premier League-rivalerne.

Dermed tyder alt i øjeblikket på, at den 24-årige midtbanespiller skifter West Ham ud med Arsenal.

Sidstnævnte har således mødt førstnævntes krav, når det kommer til en transfersum.

Declan Rice ser ud til at forlade West Ham. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

West Ham har hele tiden krævet i omegnen af 860 millioner danske kroner for Declan Rice, og nu smider storklubben så lidt over 40 millioner danske kroner oveni hatten i bonusser.

Samtidig har Manchester City - der også har været interesseret i Declan Rice - trukket sig fra kapløbet om englænderens underskrift.

Hvis transferen bliver en realitet i løbet af sommerens vindue - som pilen peger mod lige nu - vil West Ham-spilleren blive den dyreste britiske fodboldspiller nogensinde.

Rekorden har Jack Grealish på nuværende tidspunkt. Manchester City betalte nemlig 860 millioner danske kroner for kantspilleren, da Pep Guardiola og kompagni købte ham i Aston Villa for to år siden.

The Guardian skriver afsluttende, at forventningen er, at Declan Rice vil skrive under på en lang aftale med Arsenal.