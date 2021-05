Medie: UEFA klar med strenge straffe til udbryderklubber

Amerikanske ESPN beretter, at UEFA nu er klar til at skride til handling over for klubberne bag European Super League

Der er blevet tænkt grundigt over tingene, men nu skulle UEFA være klar til at tildele strenge straffe til de 12 klubber, der for tre uger siden meldte ud, at de var en del af udbryderturneringen European Super League. Det beretter ESPN, der har talt med kilder tæt på forløbet.

Det står klart, at UEFA's største disciplinære straf, to års karantæne fra alle UEFA-aktiviteter, skulle være i spil. UEFA har dog angiveligt brugt de seneste uger på at indgå i dialog med de 12 klubber - både de otte klubber, der har trukket sig og de fire formelt tilbageværende - for at opnå en forme for fælles fodslag, der kan mildne sanktionerne.

Efter ESPN's oplysninger er der allerede truffet en aftale med syv klubber, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Chelsea og Atlético Madrid, mens Christian Eriksens Inter efter sigende også er på nippet til at indgå en aftale.

Flere af klubberne indså meget tidligt, at de bevægede sig ud på gyngende grund og trak sig derfor undskyldende

Derimod er der ingen aftale med Barcelona, Real Madrid, Milan og Juventus, der altså dermed kan straffes for brud på UEFA's Artikel 51, der omhandler et forbud for klubberne mod at indgå i alliancer med andre klubber uden UEFA's tilladelse.

Skulle en sådan straf ramme de fire klubber, kan vi ikke forvente, at det kommer til at gå stille for sig.

Dels har udbryderklubberne med Real Madrid-præsident Florentino Perez i spidsen allerede sikret sig et påbud fra en spansk domstol, der skal forhindre både UEFA og FIFA i at blande sig.

Dels - hvis alt andet slår fejl - skulle en teknikalitet i udbryderklubbernes pressemeddelelse betyde, at den i stedet for en udmeldelse skal ses som en ansøgning og altså derfor ikke er juridisk bindende.

Der er dog fortsat mange løse ender, og det eneste man nok med sikkerhed kan sige i denne sag er, at det sidste punktum endnu ikke er sat.

Utilfredsheden med Super League har været stor hos fansene. Her invaderer Manchester Uniteds fans banen i protest: