Medier: Hvem hader fodbold så meget?

En række engelske aviser rejser hård kritik af den netop annoncerede udbryderturnering Super League.

Flere af dem - herunder Daily Express Sport og Daily Mail - skriver i deres overskrifter i mandagens aviser, at den nye fodboldliga starter en krig mellem forbundene og klubberne.

Super League har imidlertid meddelt, at ligaen håber at samarbejde med Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) og Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) for at undgå en krig i sporten.

Dette ser dog ikke umiddelbart ud til at lykkes, da både UEFA og FIFA har været ude og tage stærk afstand til udbryderligaen.

Ifølge avisen The Guardian kan det kun være folk, der 'indædt hader fodbold', som står bag Super League.

- Hvordan nåede vi frem til dette punkt, hvor fodboldens elite formåede at skabe en virkelighed, hvor en fjendsk overtagelse blev uundgåelig, endda uimodståelig?, skriver The Guardians sportskommentator Jonathan Liew.

FIFA misbilliger Super League

- Hvem hader fodbold så meget, at man ønsker at beskære den og splitte den ad fra divisionsspillet til verdensmesterskabet?, lyder det videre.

Jonathan Liew forudser, at initiativet vil møde modstand de kommende dage i form af protester og boykot.

Ifølge The Times kaster beslutningen om den nye liga, der planlægger at starte til august, europæisk fodbold ind i en dyb konflikt.

- Det er et rystende skifte for de bedste klubber i jagten på at få mere magt og flere penge i Europa. Det er faktisk den største ændring siden introduktionen af mesterholdenes turnering i 1955, skriver Martyn Ziegler fra The Times.