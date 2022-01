Medier: Overvejer at stoppe helt

Se Copa del Rey med Real Madrid og FC Barcelona i Ekstra Bladet+. Få adgang lige her

Det begyndte så godt.

Gareth Bale kom til Real Madrid i 2013 og var med til at vinde vanvittige fire Champions League-trofæer, men den seneste tid i kongeklubben har været en lang nedtur. I denne sæson er det blot blevet til tre kampe - alle helt tilbage i august.

Waliserens kontrakt i Madrid udløber til sommer, og hvis Wales ikke kvalificerer sig til VM, overvejer han at lade sig pensionere. Det skriver britiske Sky Sports og The Athletic.

Til sommer skal Real Madrid ikke længere betale Bale i dyre domme. Foto: Alvaro Barrientos/Ritzau Scanpix

32-årige Bale vil naturligvis meget gerne spille for sit land ved slutrunden. For at det kan lade sig gøre, skal Wales først slå Østrig hjemme i playoff-semifinalen, inden enten Skotland eller Ukraine venter i én kamp om den eftertragtet VM-billet.

Hvis det lykkes, er det første gang i 64 år, at Wales skal til VM. I så fald vil hans overvejelser til sommer gå på at skifte til en klub i Premier League eller The Championship på en kort aftale. Blandt overvejelserne er Wales-klubberne Cardiff og Swansea ifølge Sky Sports.

Den spanske avis AS har regnet på, hvor meget Bale har tjent på de få minutter, han har spillet i Madrid i denne sæson. Minutprisen løber angiveligt op i 654.000 kroner efter skat, vel og mærke uden at regne en mulig træningsindsats ind i prisen - læs meget mere her.

