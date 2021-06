Medier: Tæt på kæmpe transfer - her er prisen

Ifølge flere kilder kan 21-årige Jadon Sancho endelig kalde sig Manchester United-spiller for en pris, der starter på 640 millioner kroner

Rygterne har galoperet afsted i flere år. Nu skulle målstregen være nået.

21-årige Jadon Sancho er meget, meget tæt på at kunne kalde sig Manchester United-spiller, efter at den engelske storklub er blevet enig med hans tyske arbejdsgiver, Borussia Dortmund.

Det skriver såvel Bild som den normalt særdeles velinformerede transferjournalist, Fabrizio Romano.

Prisen, som United i et stykke tid har været villig til at betale, er på 85 millioner euro, svarende til næsten 640 millioner kroner, men den kan stige væsentligt – ifølge Bild med op imod 75 millioner kroner - i bonusser, hvis den unge offensivspiller præsterer på øverste hylde.

Også den femårige kontrakt skulle være klar til at skrive under for englænderen, der i øjeblikket er sammen med landsholdet i EM-lejren.

'Nu vil jeg altså gerne til United, Borussia-bosser'. Foto: Leon Kuegeler/Ritzau Scanpix

Sancho, der har 50 gange og lagt op til 64 mål i sine 137 kampe for tyskerne, rapporteredes sidste sommer meget tæt på United, som dog ifølge Borussia var for sent ude i det pågældende transfervindue.

Bild gætter på, at handelen, som stadig er betinget af et lægetjek, bliver officiel torsdag.