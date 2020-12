Medier: Tæt på stort skifte

Mere og mere tyder på, at den danske landsholdsback Joakim Mæhle i januar forlader belgiske Genk for at rykke til Atalanta i Italien.

Forleden kunne B.T. skrive, at FC Midtjyllands banemænd i Champions League havde budt knap 75 millioner kroner på danskeren, som Genk var interesserede i at sige farvel til i januar. Og nu skriver flere italienske medier, at handlen skrider hurtigt fremad.

Både Gianluca Di Marzio og italienske Sky Sport skriver nemlig, at Genk og Atalanta er meget tæt på at blive enige om en transfer.

I Atalanta skal Joakim Mæhle angiveligt være anset som et alternativ til Hans Hateboer på højre wingback, hvor sommerindkøbene Cristiano Piccini og Fabio Depaoli ikke har imponeret.

Tidligere har den 23-årige dansker været rygtet til franske Marseille og Lyon, og i sommer var han meget tæt på et skifte til førstnævnte, inden at Genk i sidste ende krævede flere penge og spolerede handlen.

Joakim Mæhle har spillet i Genk, som købte ham i AaB i 2017, og han har spillet 130 kampe for belgierne.

Atalanta er i tre af de seneste fire sæsoner sluttet i top fire i Serie A, og i de seneste to år har de sikret bronzemedaljer. De har samtidig imponeret i Champions League, hvor de blandt andet slog FC Midtjylland på MCH Arena.