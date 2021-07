Medier: United tæt på stjerne - her er prisen

Manchester United og Real-stjernen Rafael Varane er angiveligt meget tæt på at binde hinanden til en kontrakt frem til 2026

Rygterne har været mange, og nu bliver de stadigt mere insisterende omkring en spillerhandel, der i givet fald vil blive en af sommerens mest spektakulære.

Raphael Varane, firedobbelt Champions League-vinder med Real Madrid og regerende verdensmester med Frankrig, er meget, meget tæt på at skifte til en anden storklub, Manchester United.

Det skriver mange engelske medier, heriblandt Manchester Evening News, ligesom de italienske transfer-guruer, Gianluca Di Marzio og Fabrizio Romano, fortæller om meget fremskredne forhandlinger.

Manchester-avisen skriver, at Varane – efter at have trænet i Madrid mandag - allerede har arrangeret sin rejse til lægetjek i en handel, hvor den 28-årige franskmand og United er enige om de personlige vilkår.

Stopperen, der i årevis har udgjort en stjerneduo sammen med Sergio Ramos, har et år tilbage af sin kontrakt med Real Madrid, der derfor skal slippe ham nu, hvis man vil indkassere de mange millioner – angiveligt 50 i euro eller 372 i kroner. Plus bonusser.

Manager Ole Gunnar Solskjær har længe haft ham øverst på ønskelisten, men ifølge The Sun er englænderne også opmærksom på, at netop Ramos i 2015 brugte en United-flirt som løftestang i forhandlingerne om en ny kontrakt med Real.

Her er det Andreas Cornelius, han kæmper med i en landskamp, Varane. Foto: Lars Poulsen

Bag Varane lurer transferemner som Villarreals Pau Torres eller Sevilla-stjerneskuddet, Jules Kounde.

Men helst ser man altså et centerforsvar med Varane og Harry Maguire.

United har allerede hentet angrebsstjernen Jadon Sancho i Dortmund denne sommer.