Megastjerne dukkede op

Der var masser af smil på de mange tilskueres læber.

Superstjernen Raheem Sterling var tilbage i Jamaicas hovedstad, Kingston, hvor han er født.

Her spillede han velgørenhedskamp for at forbedre den sociale mobilitet for unge mennesker og skabe muligheder for komme ud af fattigdom.

Manchester City-profilen fik fri af Englands landstræner, Gareth Southgate, så han kunne tage til Jamaica.

Sterling havde ikke sit vante fodboldtøj på, men deltog alligevel i en velgørenhedskamp. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Også engelske Prins William og Catherine, hertuginden af Cambridge, samt Aston Villas jamaicanske landsholdsspiller Leon Bailey dukkede op. Det royale par er på tur rundt i Caribien.

Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix

Et klip fra velgørenhedskampen viser, at Prins William blandt andet stod for et oplæg til Sterling.

'Tog en tur tilbage til, hvor det hele begyndte sammen med Raheem Sterling Foundation. VI har store planer og er kun lige begyndt. Det var en ære at tage imod hertugen og hertugindende af Cambridge i Jamaica,' skriver Sterling på Instagram.

Den 27-årige fodboldspiller er efterfølgende vendt tilbage til England, så han kan deltage i Englands testkampe mod Schweiz og Elfenbenskysten.

