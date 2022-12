Melder ud: - Super League er langt fra død

Folkene bag udbryderligaen Super League har ikke fået kolde fødder, selv om en vurdering fra EU ikke gik projektets vej.

Det understreger direktøren for firmaet A22, der er oprettet for at promovere turneringen.

- Super League er ikke død. Langt fra. Den er i live og har det godt, siger Bernd Reichart ifølge nyhedsbureauet AFP.

En juridisk rådgiver for EU-domstolen vurderede ellers torsdag, at Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) og Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) er i deres gode ret til at forbyde klubber og spillere, der ønsker at indgå i en såkaldt udbryderliga, at deltage i deres turneringer.

Generaladvokat Athanasios Rantos sagde desuden, at Super League-klubberne kan oprette deres turneringer uden for UEFA- eller FIFA-regi.

I så fald vil de dog ikke samtidig kunne deltage i UEFA's og FIFA's turneringer uden at have en forudgående tilladelse til det.

Annonce:

Det siger han i forbindelse med, at EU-Domstolen er i gang med at behandle en klage fra nogle af de klubber, der i april 2021 ønskede at oprette European Super League.

Bernd Reichart fastslår, at man vil arbejde videre med planerne, indtil der foreligger en endelig dom fra EU-domstolen.

- I de seneste uger har vi haft samtaler med mere end 30 klubber i mere end 10 lande. De deler vores holdning om, at der er behov for reformer i konkurrencernes tiltrækningskraft, siger han.

Super League blev lanceret i april 2021 af 12 europæiske storklubber. Det vakte dengang enorm utilfredshed blandt både fans, politikere og andre fodboldklubber.

Blot to dage senere trak samtlige af turneringens engelske klubber sig fra projektet. Kun Juventus, Real Madrid og FC Barcelona fastholdt planen om Super League.