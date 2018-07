Mens du sov: Debutant med saksesparksmål i storsejr mod United

Bedømt på lørdagens træningskamp mod Manchester United fortryder Liverpool næppe købet af schweiziske Xherdan Shaqiri.

Offensivspilleren markerede sig nemlig med et imponerende saksesparksmål i 4-1-sejren, der blev sikret lørdag aften amerikansk tid.

Det var den 26-årige spillers uofficielle debut og derfor også hans første mål for Liverpool siden skiftet fra nedrykkeren Stoke.

Opgøret var en del af træningsturneringen International Champions Cup og blev spillet for øjnene af ikke færre end 101.000 tilskuere på Michigan Stadium i USA.

De to holds startopstillinger bar da også præg af, at der var tale om en forberedelseskamp til den kommende Premier League-sæson.

Både Liverpool og Manchester benyttede et hav af spillere, der sædvanligvis er reserver på de to mandskaber.

Foto: AP

Foruden Shaqiris scoring, der blev sat ind som punktum for kampen i det 82. minut, kunne Liverpool glæde sig over, at Sadio Mané, Daniel Sturridge og Sheyi Ojo kom på tavlen.

Hos United var det brasilianeren Andreas Pereira, der satte bolden i nettet på et direkte frispark i første halvleg.

Næste opgave for Liverpool er italienske Napoli, mens sæsonpremieren i Premier League er mod West Ham 12. august.

United møder onsdag Real Madrid i en ny test. Jose Mourinhos tropper tager hul på kampen om Premier League-point 10. august mod Leicester.

